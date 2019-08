"Медведя не разбудили, но под хвост перца подсыпали"

По мнению наблюдателя Sputnik, подготовка к ракетным испытаниям в США началась задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Причём выход из "ракетного соглашения", как объяснял Вашингтон, был обусловлен именно нарушением договорённостей со стороны России. На деле же выходит наоборот. Второго августа завершили диалог, а уже 18 числа того же месяца провели испытания по запуску "Томагавков". Ведь невозможно, уверен Гаспарян, за столь короткий промежуток времени провести подготовительные работы по испытанию ракеты для поражения наземных целей.

"Мало того, что они воспользовались нашим традиционным великорусским приёмом (делать всё в последний момент), так они ещё и замерли в такой полупозиции: "Как там The Russian bear? How do you sleep?"

