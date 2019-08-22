Лавров напомнил о деле Вышинского - видео

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о деле Кирилла Вышинского журналисту, задавшему вопрос о судьбе украинских моряков на совместной пресс-конференции Лаврова и его коллеги из Германии Хайко Мааса в среду в Москве.

Изначально вопрос был адресован Маасу.

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Репортер поинтересовался, сложилось ли у министра после переговоров впечатление о скором освобождении моряков.

Лавров в свою очередь напомнил, что украинские моряки нарушили закон:

"Грубо нарушая нормы безопасности прохождения через проливы, они тайком пытались пробиться, причем на борту были представители службы безопасности и на борту находились документы, которые подтверждают, что у них имелся неправомерный приказ прорываться, не уведомляя российских пограничников".

Помимо этого, министр также вспомнил о деле Кирилла Вышинского, главы "РИА Новости Украина".

"Есть ваш товарищ по цеху, он журналист, его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене. Просто чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет", - сказал министр.

Рассмотрение апелляции защиты Кирилла Вышинского перенесено >>

Руководитель портала "РИА Новости Украина" был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. По данной статье Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.