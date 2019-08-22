Как в фильме ужасов: матрасы наступают - видео

Узбекистанец Нурсултон Розибоев выступал на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять над головой флаг Узбекистана. На кадрах видно, как судья не дает ему это сделать, после чего боец покидает ринг.

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