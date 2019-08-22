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Как в фильме ужасов: матрасы наступают - видео

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Youtube / ViralHog

В Колорадо сильный ветер поднял в воздух десятки надувных матрасов. У кого-то эти кадры вызовут смех, а кого-то могут повергнуть в ужас. Настоящее "нашествие матрасов".

Сильный ветер в Колорадо пронес по улице десятки матрасов. Их приготовили для местных жителей для просмотра кино под открытым небом. Но у погоды были совершенно другие планы.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
стихия, шторм, ветер, ураган, смешное видео, видеоролик, Видео



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