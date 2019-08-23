В Калужской области накрыли банду пособников ИГ* — видео спецоперации

Видео задержания участников ячейки опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, 23 августа 2019 года.
На кадрах видно, что преступники обосновались в одной из квартир Калужской области. Полиция нагрянула внезапно, застав участников преступной группировки врасплох.
"Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров МТО ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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*ИГ - организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ.