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В Калужской области накрыли банду пособников ИГ* — видео спецоперации

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ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России и Росгвардии в Калужской области пресекли деятельность преступной группировки, подозреваемой в финансировании международной террористической организации "Исламское государство"*.

Видео задержания участников ячейки опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, 23 августа 2019 года. 

На кадрах видно, что преступники обосновались в одной из квартир Калужской области. Полиция нагрянула внезапно, застав участников преступной группировки врасплох.

"Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров МТО ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Полное видео смотрите на нашем сайте Sputnik Узбекистан.

*ИГ - организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ.

Теги:
ФСБ, ИГИЛ



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