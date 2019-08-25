Конец "Титаника": как выглядит легендарный лайнер - видео

Впервые за 14 лет исследователи спустились на дно Атлантики к легендарному “Титанику”. Судно покоится на глубине 3800 м и из-за сильного течения, соленой воды и бактерий постепенно разрушается. Как выглядит сейчас лайнер – смотрите на видео.

"Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий", — сообщил РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

Он отметил, что совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и всякий раз наблюдал какие-то изменения.

"Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", — добавил океанолог.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибло около 1500 человек.