20:15 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Видео

Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио - видео

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© RUPTLY

Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году.

По словам спортсменки, быть послом национальной сборной на Олимпиаде – огромная честь.

Евгения Медведева представила новый показательный номер – видео
© YouTube / pypuchki
Из обольстительницы в скромницу: Медведева представила новый номер – видео

"Огромная честь именно быть в команде, быть с командой и поддерживать ребят, которые будут выступать на Олимпийских играх и будут представлять флаг нашей страны. Это правда потрясающе", – сказала Медведева.

При этом фигуристка отметила, что несмотря на миссию посла в предстоящих играх, приостанавливать свою профессиональную карьеру она не собирается. В новом сезоне Медведева выступит с произвольной программой, поставленной под музыку из фильма "Мемуары Гейши". Новую программу спортсменка назвала номером мечты и призналась, что готовилась к ней на протяжении нескольких лет. 

Теги:
Евгения Медведева, Токио, олимпиада, спорт, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Музыка, праздник и президент: как стартовал "Шарк тароналари" - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054