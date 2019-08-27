Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио - видео

Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году.

По словам спортсменки, быть послом национальной сборной на Олимпиаде – огромная честь.

"Огромная честь именно быть в команде, быть с командой и поддерживать ребят, которые будут выступать на Олимпийских играх и будут представлять флаг нашей страны. Это правда потрясающе", – сказала Медведева.

При этом фигуристка отметила, что несмотря на миссию посла в предстоящих играх, приостанавливать свою профессиональную карьеру она не собирается. В новом сезоне Медведева выступит с произвольной программой, поставленной под музыку из фильма "Мемуары Гейши". Новую программу спортсменка назвала номером мечты и призналась, что готовилась к ней на протяжении нескольких лет.