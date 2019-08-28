13:48 28 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Видео

Сдачи не надо: Путин купил Эрдогану мороженое - видео

Получить короткую ссылку
235 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik .

Эрдоган поинтересовался, кто заплатит за лакомство. Российский лидер взял все расходы на себя. А сдачу попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову: на развитие авиации.

После осмотра выставки на авиасалоне МАКС-2019 президент России угостил своего турецкого коллегу мороженым. Продавец предложила выбрать: шоколадное или сливочное. Путин взял и то, и другое.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Владимир Путин, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, смешное видео, видеоролик, Видео, мороженое



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054