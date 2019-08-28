Сдачи не надо: Путин купил Эрдогану мороженое - видео

После осмотра выставки на авиасалоне МАКС-2019 президент России угостил своего турецкого коллегу мороженым. Продавец предложила выбрать: шоколадное или сливочное. Путин взял и то, и другое.
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Эрдоган поинтересовался, кто заплатит за лакомство. Российский лидер взял все расходы на себя. А сдачу попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову: на развитие авиации.
После осмотра выставки на авиасалоне МАКС-2019 президент России угостил своего турецкого коллегу мороженым. Продавец предложила выбрать: шоколадное или сливочное. Путин взял и то, и другое.
Подробнее смотрите в видео.
Международный авиасалон МАКС-2019 стартовал в подмосковном Жуковском.
Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020-м.
Sputnik Узбекистан предлагает вашему вниманию яркий репортаж с открытия фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде. Наш корреспондент оказался в самой гуще событий на площади Регистан.
На саммите G7 во французском Биаррице предметом для обсуждений стала не только политика, но и поведение некоторых его участников.
Обсуждение проекта "О мерах по поэтапному внедрению порядка маркировки товаров средствами идентификации и её дальнейшей прослеживаемости" планируется завершить 11 сентября.
Как сообщается, с начала работы данной системы поступило 3 850 видеозаписей с правонарушениями, снятыми на видеорегистратор.
Как сообщает пресс-служба МИД, глава дипломатической миссии Великобритании вручил Абдулазизу Камилову копии верительных грамот.