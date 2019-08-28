Сдачи не надо: Путин купил Эрдогану мороженое - видео

Эрдоган поинтересовался, кто заплатит за лакомство. Российский лидер взял все расходы на себя. А сдачу попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову: на развитие авиации.

После осмотра выставки на авиасалоне МАКС-2019 президент России угостил своего турецкого коллегу мороженым. Продавец предложила выбрать: шоколадное или сливочное. Путин взял и то, и другое.

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