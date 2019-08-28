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Вышинский: "У меня нет мотивов скрываться от следствия"

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Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство, сообщает Sputnik из зала суда.

По первому требованию его обязали прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Я приветствую освобождение из-под стражи журналиста "РИА Новости" Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал освободить его и проявлял участие несколько раз", - написал Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своём Twitter.

Ранее арестованный Кирилл Вышинский назвал обвинения против него абсурдными. По словам журналиста, у него нет мотивов скрываться от следствия. 

Теги:
следствие, суд, Кирилл Вышинский



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