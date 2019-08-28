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Киселев: Зеленский улучшил переговорные позиции с Россией

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (51)
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Гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда в Киеве освободить из-под ареста руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Киселев подчеркнул, что Вышинский с 15 мая 2018 года находился под арестом по сфабрикованному делу.

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"Освобождение произошло очень просто - это решение президента Зеленского. Это политическое решение, которое подтверждает, что сам процесс был политическим", - обратил внимание гендиректор агентства "Россия сегодня".

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Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

По первому требованию его обязали прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (51)
Теги:
Владимир Зеленский, Кирилл Вышинский, Украина, Россия



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