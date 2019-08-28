Киселев: Зеленский улучшил переговорные позиции с Россией

Киселев подчеркнул, что Вышинский с 15 мая 2018 года находился под арестом по сфабрикованному делу.

"Освобождение произошло очень просто - это решение президента Зеленского. Это политическое решение, которое подтверждает, что сам процесс был политическим", - обратил внимание гендиректор агентства "Россия сегодня".

Захарова: многоточия в деле Вышинского быть не может

Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

По первому требованию его обязали прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.