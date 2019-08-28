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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Эксклюзивное интервью Кирилла Вышинского после освобождения

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Киевский суд 28 августа освободил журналиста Кирилла Вышинского под поручительство. Первое интервью на свободе.




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