Киевский суд 28 августа освободил журналиста Кирилла Вышинского под поручительство. Первое интервью на свободе.
Военный оркестр Китая приветствовал Премьер-министра Узбекистана в Поднебесной.
Гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда в Киеве освободить из-под ареста руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.
Эрдоган поинтересовался, кто заплатит за лакомство. Российский лидер взял все расходы на себя. А сдачу попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову: на развитие авиации.