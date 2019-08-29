На съемках "Форсаж-9" в Грузии взорвали магазин - видео

Столкновения машин, стрельба и настоящие гонки! Кто бы мог подумать, что проспект имени великого Шота Руставели в центре Тбилиси станет съемочным полигоном знаменитой голливудской кинофраншизы "Форсаж", сообщает Sputnik Грузия.

Элегантные автомобили, бесстрашные гонщики и каскадеры, адреналин и визжащие колеса - все эти прелести уже третий день сводят с ума жителей Тбилиси. Съемки фильма "Форсаж 9" в самом разгаре, как бы это нравилось или не очень коренным жителям и гостям столицы.

Как известно, съемки будут продолжаться еще как минимум две недели. Среди локаций - Старый Тбилиси и город Рустави.