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На съемках "Форсаж-9" в Грузии взорвали магазин - видео

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Съемочная группа фильма "Форсаж" буквально разгромила центр Тбилиси. Подробнее смотрите в видеорепортаже Sputnik Грузия.

Столкновения машин, стрельба и настоящие гонки! Кто бы мог подумать, что проспект имени великого Шота Руставели в центре Тбилиси станет съемочным полигоном знаменитой голливудской кинофраншизы "Форсаж", сообщает Sputnik Грузия.

Элегантные автомобили, бесстрашные гонщики и каскадеры, адреналин и визжащие колеса - все эти прелести уже третий день сводят с ума жителей Тбилиси. Съемки фильма "Форсаж 9" в самом разгаре, как бы это нравилось или не очень коренным жителям и гостям столицы.

Как известно, съемки будут продолжаться еще как минимум две недели. Среди локаций - Старый Тбилиси и город Рустави.

Теги:
Тбилиси, Грузия, Грузия, видеоролик, Видео, авария, ДТП, машина, кинорежиссер, кинематограф, кинокритик, кинотеатр, съемка, Кино



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