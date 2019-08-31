Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты "Искандер"

Военные отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое

Министерство обороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Учебно-боевой пуск ракеты проходил на полигоне Капустин Яр. Стрельбу вели по цели, которая имитировала важный объект противника.

В Минобороне сообщили, что в ходе тренировки удалось выполнить нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое, а также отработать перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки.

Комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.

"Искандер-М" установлен на боевое дежурство в Калининградской области в ответ на базирование американской ПРО в Польше.