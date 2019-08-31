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Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты "Искандер"

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© YouTube / Минобороны России

Военные отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое

Министерство обороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Учебно-боевой пуск ракеты проходил на полигоне Капустин Яр. Стрельбу вели по цели, которая имитировала важный объект противника.

В Минобороне сообщили, что  в ходе тренировки удалось выполнить нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое, а также отработать перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки.

Комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.

"Искандер-М" установлен на боевое дежурство в Калининградской области в ответ на базирование американской ПРО в Польше.

Теги:
Минобороны РФ, испытание ракеты, Ракеты, ракета, Видео



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