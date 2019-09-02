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Салют, Узбекистан: видео грандиозного фейерверка в честь Дня независимости

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте торжества по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Узбекистана завершились праздничным салютом на главной площади страны.

В этом году торжества продлятся четыре дня. Накануне торжества прошли во Международном дворце форумов, где собравшихся поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а затем гостей вечера порадовали звезды эстрады, хореографические коллективы и артисты академического театра.

Первого сентября праздничная программа была организована во всех районных парках столицы, а вечером небо Ташкента озарилось ярким салютом.

Кадры завораживающего пиротехнического представления смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.




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