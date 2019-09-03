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"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео

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Оппозиционная акция под лозунгом "Президент криминалов!" прошла в Тбилиси. Десятки людей у резиденции лидера Грузии Саломе Зурабишвили выстроились в "коридор позора", держа в руках плакаты с надписями "Безответственный президент", "Стыдно", "Кто поручил помиловать?"

Протестующие раздавали прохожим стикеры с надписями "Президент криминалов помиловала убийцу полицейского".

Убийство 22-летнего полицейского Тараша Мукбаняна произошло в одном из ночных клубов Батуми 27 декабря 2014 года. По данным следствия, между ним и Рамазом Девадзе, который был в нетрезвом состоянии, случилась словесная перепалка, во время которой Девадзе отобрал у полицейского служебное оружие и выстрелил ему в голову. Мукбанян скончался на месте.

В сентябре 2015-го Девадзе был приговорен к 12 годам тюрьмы. Он вышел на свободу несколько дней назад - попал под президентское помилование. 

Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, среди которых и оказался Рамах Девадзе.

Президент Грузии к участникам акции не вышла, а ранее отказалась как-либо комментировать тему.

Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия.

Теги:
Акция, Протесты в Тбилиси, Тбилиси, скандальное видео, видеоролик, Видео, президент, Грузия, Грузия



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