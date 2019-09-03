"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео

Протестующие раздавали прохожим стикеры с надписями "Президент криминалов помиловала убийцу полицейского".
Убийство 22-летнего полицейского Тараша Мукбаняна произошло в одном из ночных клубов Батуми 27 декабря 2014 года. По данным следствия, между ним и Рамазом Девадзе, который был в нетрезвом состоянии, случилась словесная перепалка, во время которой Девадзе отобрал у полицейского служебное оружие и выстрелил ему в голову. Мукбанян скончался на месте.
В сентябре 2015-го Девадзе был приговорен к 12 годам тюрьмы. Он вышел на свободу несколько дней назад - попал под президентское помилование.
Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, среди которых и оказался Рамах Девадзе.
Президент Грузии к участникам акции не вышла, а ранее отказалась как-либо комментировать тему.
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