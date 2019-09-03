Узбекистан готовит кадры для АЭС: в Ташкенте открылся филиал МИФИ

В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Теперь физиков будут выпускать и в Узбекистане.

Молодые специалисты, выпускники этого вуза, должны стать сотрудниками АЭС, которую республика договорилась построить совместно с Россией. Новый кампус - один из самых современных не только в Узбекистане, но и в мире. В торжественной обстановке первым студентам филиала МИФИ вручили студенческие билеты. Впереди у них долгий, сложный, но интересный путь, а затем - важная и ответственная работа.

Кто приехал на открытие университета и сколько человек захотели стать физиками-ядерщиками - смотри в видеосюжете Sputnik Узбекистан.