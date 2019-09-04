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Брошенные и одинокие: репортаж из приюта для стариков в Тбилиси - видео

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В Грузии почитание и уважение к старшим - культ. Однако и здесь есть брошенные старики. Некоторые пенсионеры остаются одни даже при живых детях и внуках.

Уровень жизни в стране часто оценивают по тому, как государство относится к пожилым людям. Этот пансионат для престарелых находится в тбилисском районе Темка. Он финансируется из госбюджета, и сегодня в нем проживают 43 подопечных. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия.

Трехэтажное здание приюта площадью в 12 500 квадратных метров. Здесь удовлетворительные условия проживания. Имеется большой двор для прогулок, у каждого своя комната. Есть возможность заниматься своим хобби или отвлечься – посмотреть кино, поиграть в пинг-понг, пообщаться. При желании старики могут покинуть здание и навестить своих родных.

Теги:
Грузия, Грузия, дом престарелых, старость, пенсионер, видеоролик, Видео



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