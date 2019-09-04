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Самая необычная школа-дворец вызвала обсуждение в Сети - видео

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В соцсетях уже не первый день не утихают споры о необычном ремонте в средней общеобразовательный школе №106 в Екатеринбурге.

Необычное оформление сделал выпускник учебного заведения, а ныне российский бизнесмен и меценат Андрей Симановский.

Что так возмутило пользователей – смотри в нашем видео.

Теги:
школьники, учебный год, учеба, скандальное видео, видеоролик, Видео, первое сентября, школа, Школа



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