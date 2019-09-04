Самая необычная школа-дворец вызвала обсуждение в Сети - видео

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Двух сотрудников уволили после скандального видео с собакой Власти Самаркандской области сняли с должности главу отдела ветеринарии и развития животноводства и одного из членов рабочей группы, попавшего на видео. 102

Более двух тысяч флагов Узбекистана украли в Ташкенте на День независимости Пользователи в социальных сетях обсуждали фото и видео, на которых люди снимали флаги с уличных столбов вдоль дорог и на автострадах. Многие осудили такое "проявление патриотизма". 197