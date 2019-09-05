Долг платежом красен: Гаспарян призвал провести учения на границе с Эстонией

"Не, ну а чего? Действительно, где еще спецназу США тренироваться, если не на границе Эстонии с Россией? Чтобы в бинокль наблюдать воздушно-десантные учения в Псковской области", — с улыбкой отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

"Я вот представляю себе степень психического расстройства вперемешку с совершенно адовой диареей, если бы телеканал CNN запустил сюжет о том, что на границе США с Мексикой обнаружена секретная база, на которой тренируется чеченский батальон "Восток". Вспышка горящих пуканов в восемь раз облетела бы земной шар и не то что приблизилась бы к Сириусу, но обосновалась бы там навсегда. Многие в силу возраста просто не помнят, как выглядели бойцы батальона "Восток", а я вам должен сказать: это производило серьезное впечатление, — заявил Гаспарян. — Поэтому когда господин Порошенко (бывший президент Украины. — Прим. ред.) рапортует о том, что он много лет стоически боролся с чеченским спецназом на Донбассе, я должен его огорчить: одно появление того самого батальона "Восток" поставило бы в той кампании точку".

По поводу тайной военной базы США в Эстонии уже начались вопли о том, что это не американский спецназ, отметил эксперт.

"А чей? Североатлантического альянса. И поскольку Эстония входит в НАТО, НАТО имеет право там тренироваться. А кто является основой НАТО? Ну, в общем, вы сами поняли. Они лишний раз просто подтвердили. Все же прекрасно понимают, чей именно там спецназ и чем он там примерно занимается", — сказал Гаспарян.

В России есть замечательная поговорка: долг платежом красен, напомнил он.

"Я считаю, что неплохо было бы в течение ближайшего месяца прямо на границе с Эстонией организовать и провести военные учения, отработку высадки десанта на территорию вероятного противника, говорящего по-эстонски", — заявил Гаспарян.

По его мнению, одной такой попытки организовать учения будет достаточно для того, "чтобы в Эстонии началась падучая и база этого спецназа была закрыта за нарушение санитарных норм".

"Один раз давайте организуем там недельные учения, и, поверьте мне, эти трусливые душонки вы потом будете искать в провинции Квебек", — заявил Гаспарян.

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