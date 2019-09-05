Долг платежом красен: Гаспарян призвал провести учения на границе с Эстонией

"Не, ну а чего? Действительно, где еще спецназу США тренироваться, если не на границе Эстонии с Россией? Чтобы в бинокль наблюдать воздушно-десантные учения в Псковской области", — с улыбкой отметил политический эксперт Армен Гаспарян.
По поводу тайной военной базы США в Эстонии уже начались вопли о том, что это не американский спецназ, отметил эксперт.
"А чей? Североатлантического альянса. И поскольку Эстония входит в НАТО, НАТО имеет право там тренироваться. А кто является основой НАТО? Ну, в общем, вы сами поняли. Они лишний раз просто подтвердили. Все же прекрасно понимают, чей именно там спецназ и чем он там примерно занимается", — сказал Гаспарян.
"Я считаю, что неплохо было бы в течение ближайшего месяца прямо на границе с Эстонией организовать и провести военные учения, отработку высадки десанта на территорию вероятного противника, говорящего по-эстонски", — заявил Гаспарян.
По его мнению, одной такой попытки организовать учения будет достаточно для того, "чтобы в Эстонии началась падучая и база этого спецназа была закрыта за нарушение санитарных норм".
"Один раз давайте организуем там недельные учения, и, поверьте мне, эти трусливые душонки вы потом будете искать в провинции Квебек", — заявил Гаспарян.
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