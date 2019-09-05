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Как выглядит комплекс "Братские могилы" после реконструкции - видео

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Тимур Исмаилов

Прежние бронзовые элементы оформления пострадали из-за вандалов, поэтому временно их решили заменить на пластик. Но жители Ташкента сочли такой подход неуместным и недостойным памяти героев войны.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в мемориальном комплексе "Братские могилы" после реконструкции. Власти Ташкента, как и обещали, заменили пластиковые буквы и элементы декора на бронзовые.  Теперь названия городов-героев выполнены из металла, а также изменился шрифт — литеры стали более тонкими и изящными.

На прежнее место вернулись и бронзовые звезды. На некоторых плитах еще видны следы от ранее наклеенных букв, но общий вид они не портят.

Прежние бронзовые элементы оформления пострадали из-за вандалов, поэтому временно их решили заменить на пластик. Но жители Ташкента сочли такой подход неуместным и недостойным памяти героев войны. Теперь справедливость восторжествовала и комплекс вновь выглядит под стать своему статусу.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
реконструкция, память, мемориал



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