Жизнь в танцах: вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира

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Минюст предупреждает: как не остаться без гражданства В каких случаях гражданство могут отобрать и что делать, чтобы его не утратить, рассказали в Министерстве юстиции. 100

Заработал доллары - получишь сумы: изменения в законодательстве Индивидуальные предприниматели, не оформившие статус юридического лица и фермерские хозяйства могут снимать наличные средства с банковских счетов только в национальной валюте. 814