Жизнь в танцах: вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира

В 22 года женщина пережила трагедию, но она не помешала ей продолжить заниматься любимым с детства занятием - танцами - и стать многократной чемпионкой мира.
История Елены - в нашем видео.
Елена Чинка как никто другой знает силу настоящей мечты.
В 22 года женщина пережила трагедию, но она не помешала ей продолжить заниматься любимым с детства занятием - танцами - и стать многократной чемпионкой мира.
История Елены - в нашем видео.
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