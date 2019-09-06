"За гранью добра и зла": Захарова о памятных мероприятиях в Польше – видео

"То, что мы видели в Варшаве, это вообще за гранью добра и зла", — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на конференции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Такого беззастенчивого вранья давно не было на моей памяти", — заявила Захарова.
Она считает, что за решением не приглашать Россию на памятные мероприятия стоит НАТО, пишет РИА Новости.
Захарова назвала все произошедшее информационной кампанией, которая имела "такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве".