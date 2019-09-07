Кирилл Вышинский купил три букета из роз и рассказал, кому их подарит

Прилетевший из Киева после освобождения руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский купил сразу три розовых букета: один для мамы, другой — жене, а третий преподнес уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Обмен заключенными между Украиной и Россией состоялся в субботу днем в московском аэропорту "Внуково", куда прибыл борт с 35-ю гражданами РФ. Российская сторона также отпустила на родину 35 украинцев, находившихся в РФ в заключении за разные преступления.

Среди прибывших из аэропорта Борисполь был и журналист Кирилл Вышинский, который на этой неделе был отпущен после более чем года заключения.

Вышинский заявил, что чувствует себя прекрасно, прежде всего, эмоционально. Сразу по прибытии в Москву он купил три букета роз - для мамы, жены и уполномоченного по правам человека в России.

"Эти вот маме, она любит нежно розовые. Эти - жене. Ох, как же нелегко выбирать цветы для женщин, но в то же время приятно", — сказал Вышинский.

Ранее он заявил журналистам, что очень благодарен за колоссальную поддержку коллег, без которой не состоялось бы этого освобождения.