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Такой "Казахстан" Назарбаев еще не видел: Путин показал гостю павильон ВДНХ

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на празднование дня города. Президент России Владимир Путин прогулялся с гостем по ВДНХ, которая в этом году отмечает свое 80-летие.

Казахстанскому лидеру показали обновленную и украшенную к торжествам территорию Всероссийского выставочного комплекса, а также провели экскурсию по вновь открывшемуся павильону "Казахстан".

В частности, гости ВДНХ могут побывать в настоящей казахстанской юрте, где представлена традиционная посуда кочевого народа, а также оружие и предметы быта.

Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
Затем высоких гостей проводил в сам павильон, оформленный в национальном восточном стиле. Несмотря на исторические мотивы в облике здания, этот павильон оборудован по последнему слову техники. Посетители смогут ознакомиться с достижениями республики в различных отраслях производства, насладившись при этом неповторимым колоритом и первозданной казахской культурой.

В скором времени на территории ВДНХ после реконструкции откроется после реконструкции и павильон "Узбекистан". В настоящее время в нем завершаются внутренние отделочные работы.

Теги:
Казахстан, Москва, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, ВДНХ



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