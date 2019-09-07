Такой "Казахстан" Назарбаев еще не видел: Путин показал гостю павильон ВДНХ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на празднование дня города. Президент России Владимир Путин прогулялся с гостем по ВДНХ, которая в этом году отмечает свое 80-летие.

Казахстанскому лидеру показали обновленную и украшенную к торжествам территорию Всероссийского выставочного комплекса, а также провели экскурсию по вновь открывшемуся павильону "Казахстан".

В частности, гости ВДНХ могут побывать в настоящей казахстанской юрте, где представлена традиционная посуда кочевого народа, а также оружие и предметы быта.

Затем высоких гостей проводил в сам павильон, оформленный в национальном восточном стиле. Несмотря на исторические мотивы в облике здания, этот павильон оборудован по последнему слову техники. Посетители смогут ознакомиться с достижениями республики в различных отраслях производства, насладившись при этом неповторимым колоритом и первозданной казахской культурой.

В скором времени на территории ВДНХ после реконструкции откроется после реконструкции и павильон "Узбекистан". В настоящее время в нем завершаются внутренние отделочные работы.