Депутат устроил драку у парламента Грузии - видео

Полиция посадила в свою машину депутата парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани после того, как между ним и участниками акции протеста произошла потасовка, и увезла с места происшествия.

Парламент Грузии сегодня утверждает новое правительство во главе с Георгием Гахария, до последнего времени министра внутренних дел, против которого все лето шли акции на проспекте Руставели.

Предыдущий премьер Мамука Бахтадзе подал в отставку, заявив, что сделал все, что мог.

Большинство министров сохранят свои посты, изменений в составе Кабмина не много, но все они ключевые. Место Гахария в МВД займет Вахтанг Гомелаури, возглавляющий сегодня Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. А министром обороны станет экс-премьер, а ныне политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили.

В течение дня ожидаются акции перед парламентом – противники Гахария планируют очередные "коридоры позора".

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