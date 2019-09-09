"Лучше быть хамом": Гаспарян ответил на призыв к России стать "нормальной страной"

"Мы в 90-х вели себя очень хорошо по отношению к Соединенным Штатам. Я даже сказал бы, запредельно хорошо. Мы не то что никуда не вмешивались, но даже не подозревали о многих процессах, которые происходили по, так сказать, нашему внешнему контуру. В результате наши границы предательски пододвинулись к базам НАТО, — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — Это с точки зрения США. На самом деле, конечно, это базы НАТО оказались на российских границах".

Гаспарян отметил: очень любопытен тезис Эспера о том, что Россия является нарушителем стабильности и нарушает территориальную целостность соседей.

"Проведу краткий экскурс в историю последних двадцати лет. Сербия и отторгнутое от нее Косово. Кстати, Косово — это Сербия, и не спорьте. Пошли дальше: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен, в котором творится черт знает что. И теперь потенциально — Иран. Все это кто сделал? Правильные демократии, которые говорят о том, что мы ведем себя неправильно, — заявил политический эксперт. — И это я перечислил только крупные военные конфликты с участием США и Североатлантического альянса."

Если же вспомнить о так называемых бархатных и цветных революциях, список существенно расширится, отметил Гаспарян.

"Лучше иметь неподобающее поведение и быть абсолютным хамом, но при этом сохранить свою государственность, чем вежливым до икоты и эту самую государственность потерять. Как, например, Украина", — заявил он.

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