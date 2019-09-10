"Пахнуло ветерком с могилы Гитлера": Гаспарян о прорыве нациста к власти в Германии

"Уверен, что подавляющему большинству из вас эта аббревиатура (НДПГ. — Прим. ред.) ни о чем не говорит. Напрасно. Это та самая главная нацистская партия, которую основали бывшие гауляйтеры эпохи Третьего рейха", — напомнил политический эксперт Армен Гаспарян.

Долгое время эта партия безуспешно пыталась добиться хоть какой-либо власти хоть где-нибудь, отметил он.

"Помните, я вам говорил, что чем больше мультикультурный демократический свинарник будет долбать AfD (Alternative für Deutschland — правая и ультраправая политическая партия в Германии. — Прим. ред.), это автоматически будет означать, что рано или поздно набатом пробьет сигнал для НДПГ. Что и свершилось на ваших глаза. Это, кстати, большой привет Варшаве. НДПГ в гробу и белых тапочках лицезрело оторванные от Германии и переданные Польше исторические земли", — заявил Армен Гаспарян.

Можно, конечно, сказать, что Штефан Ягш был выбран случайно, но у него есть "чудесная формула".

"Он сказал, что интеграция с мигрантами — это геноцид. Вас ничего не смущает? Я подскажу. Это парафраз слов Гитлера о том, что заигрывание с завезенными мигрантами есть не что иное, как геноцид немецкого народа, — сказал Гаспарян. — Чувствуете, как пахнуло ветерком с той могилы? Ну давайте, заигрывайте дальше с мультикультурализмом, ЛГБТ, размывайте христианские ценности. Тогда Ягш будет не один такой".

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