Александр Малышев: хоккей в Ташкент возвращается всерьез и надолго

По словам представителя клуба, в Ташкенте были славные хоккейные традиции, а клуб "Бинокор" в 1980-е успешно выступал в первой лиге Союза.
"Одна из наших задач - это вновь познакомить ташкентцев с хоккеем. Конечно, на первых играх говорить об аншлаге на трибунах не приходится, но, думаю, к концу сезона мы приблизимся к этим показателям, а года через два точно будем собирать полную арену", — отметил Малышев.
"Задач много, но мы считаем, что хоккей пришел в Ташкент всерьез и надолго", — заключил пресс-атташе клуба.
Первый поединок игроки "Хумо" проведут на домашней арене уже в среду, 11 сентября против команды из Рязани. Как идет подготовка к первому поединку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.