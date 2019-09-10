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Александр Малышев: хоккей в Ташкент возвращается всерьез и надолго

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

Узбекистан стартует в Высшей хоккейной лиге. Ташкентский "Хумо" начнет поединки на домашней арене уже с 11 сентября. Пресс-атташе команды Александр Малышев уверен, что это начало большого пути и возвращения хоккея в Узбекистан.

По словам представителя клуба, в Ташкенте были славные хоккейные традиции, а клуб "Бинокор" в 1980-е успешно выступал в первой лиге Союза.

"Одна из наших задач - это вновь познакомить ташкентцев с хоккеем. Конечно, на первых играх говорить об аншлаге на трибунах не приходится, но, думаю, к концу сезона мы приблизимся к этим показателям, а года через два точно будем собирать полную арену", — отметил Малышев.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Такой хоккей нам нужен: ташкентский "Хумо" стартует в ВХЛ
По его словам, в клубе собраны достаточно опытные игроки, способные бороться с соперниками в Высшей хоккейной лиги. В перспективе на базе ташкентской команды планируется собрать и национальную сборную.

"Задач много, но мы считаем, что хоккей пришел в Ташкент всерьез и надолго", — заключил пресс-атташе клуба.

Первый поединок игроки "Хумо" проведут на домашней арене уже в среду, 11 сентября против команды из Рязани. Как идет подготовка к первому поединку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан




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