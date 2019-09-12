16:32 12 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Срочно:
Видео

Гаспарян высмеял возможных кандидатов на смену Болтону – видео

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. Сейчас идут бурные обсуждения того, кто же займет его место.

"Какая разница, кто именно из записных русофобов, а других в той системе нет, будет советником Трампа по национальной безопасности? — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — У него свой собственный космос в голове, и что он там в результате надумает, предсказать сложно".

При этом Гаспарян все-таки выделил три кандидатуры на пост. Первые двое — специалист по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

Президент США объявил об отставке советника по нацбезопасности Болтона
Sputnik
Президент США объявил об отставке советника по нацбезопасности Болтона
"Биган — это такая современная Фимочка Собак (персонаж сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев". — Прим. ред.), но от американской политики. Она была женщина высококультурная и знала слово "гомосексуалист" еще до того, как это стало всемирной демократической ценностью, — отметил Гаспарян. — Биган в определенных кругах считается знатоком России. Почему? Потому что в состоянии отличить Томск от Омска и понимает, что Санкт-Петербург — явно не пригород Химок. Согласитесь, что для рядового американца это почти степень гениальности".

На третьем месте, по мнению Гаспаряна, — Дуглас Макгрегор, отставной полковник и специалист по нацбезопасности на телеканале Fox News.

"Очень узнаваемый. Наверное, примерно так же, как Ольга Бузова (российская телеведущая, певица. — Прим. ред.), только для другой возрастной категории", — с улыбкой отметил эксперт.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
политика, Дональд Трамп, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Гаспарян высмеял возможных кандидатов на смену Болтону – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054