Гаспарян высмеял возможных кандидатов на смену Болтону – видео

"Какая разница, кто именно из записных русофобов, а других в той системе нет, будет советником Трампа по национальной безопасности? — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — У него свой собственный космос в голове, и что он там в результате надумает, предсказать сложно".
При этом Гаспарян все-таки выделил три кандидатуры на пост. Первые двое — специалист по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.
На третьем месте, по мнению Гаспаряна, — Дуглас Макгрегор, отставной полковник и специалист по нацбезопасности на телеканале Fox News.
"Очень узнаваемый. Наверное, примерно так же, как Ольга Бузова (российская телеведущая, певица. — Прим. ред.), только для другой возрастной категории", — с улыбкой отметил эксперт.
Подробнее смотрите в нашем видео.