Гаспарян высмеял возможных кандидатов на смену Болтону – видео

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. Сейчас идут бурные обсуждения того, кто же займет его место.

"Какая разница, кто именно из записных русофобов, а других в той системе нет, будет советником Трампа по национальной безопасности? — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — У него свой собственный космос в голове, и что он там в результате надумает, предсказать сложно".

При этом Гаспарян все-таки выделил три кандидатуры на пост. Первые двое — специалист по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

"Биган — это такая современная Фимочка Собак (персонаж сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев". — Прим. ред.), но от американской политики. Она была женщина высококультурная и знала слово "гомосексуалист" еще до того, как это стало всемирной демократической ценностью, — отметил Гаспарян. — Биган в определенных кругах считается знатоком России. Почему? Потому что в состоянии отличить Томск от Омска и понимает, что Санкт-Петербург — явно не пригород Химок. Согласитесь, что для рядового американца это почти степень гениальности".

На третьем месте, по мнению Гаспаряна, — Дуглас Макгрегор, отставной полковник и специалист по нацбезопасности на телеканале Fox News.

"Очень узнаваемый. Наверное, примерно так же, как Ольга Бузова (российская телеведущая, певица. — Прим. ред.), только для другой возрастной категории", — с улыбкой отметил эксперт.

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