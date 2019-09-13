Захарова: США провоцируют гонку вооружений в космосе – видео

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию одной из угроз космическому потенциалу Вашингтона наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"О мирном космосе и совместном взаимодействии в космической отрасли, в космической сфере он, видимо, не слышал", — отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, этот антироссийский выпад — очередная попытка военно-политического руководства США оправдать принимаемые ими шаги по размещению оружия в космосе.

"Они просто перекладывают ответственность за дестабилизацию ситуации в области международной безопасности и глобальной стабильности", — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула: это не что иное, как еще один элемент нечистоплотной информационной кампании против России.

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