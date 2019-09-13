Ректора УГМУ Ольгу Ковтун облачили в узбекский чапан и тюбетейку – видео

Сегодня в Намангане стартовал международный форум медицины и фармацевтики. Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыла Ольга Ковтун — ректор Уральского государственного медуниверситета, сильнейшего регионального вуза, в котором готовят врачей разных профилей.

Гостья прилетела не с пустыми руками. Она преподнесла премьер-министру Азизу Абдухакимову, министру здравоохранения страны Алишеру Шадманову и хокиму области Хайрулло Бозорову памятные подарки — статуэтку Георгия Победоносца и символы единства Европы и Азии.

Ковтун отметила готовность реальными делами помочь здравоохранению Наманганской области.

"Мы прошли этот путь — снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, ОМС, государственно-частное партнерство, и, конечно, понимаем, что население не всегда легко воспринимают реформы здравоохранения, но они направлены на то, чтобы в итоге всем стало лучше", — сказала ректор.

Принимающая сторона также не осталась в долгу — Ковтун подарили традиционный узбекский чапан и тюбетейку.

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