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Легенды о цветах глазами художников из Таджикистана - видео

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В Москве, в Государственном музее Востока, открылась выставка "Сказания и легенды. Удивительные растения".

На выставке представлены работы живописцев Таджикистана - Владимира Боборыкина и Зухура Хабибуллаева. Они не просто радуют глаз, но еще и помогают науке. Как именно? Узнаешь в нашем видео.




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