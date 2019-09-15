Легенды о цветах глазами художников из Таджикистана - видео

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с родными и близкими боксера Муроджона Ахмадалиева, чтобы узнать, как они болеют за спортсмена и какие эмоции испытывают, когда он на ринге. Это душевное видео не оставит равнодушным даже далекого от спорта человека.