Легенды о цветах глазами художников из Таджикистана - видео

На выставке представлены работы живописцев Таджикистана - Владимира Боборыкина и Зухура Хабибуллаева. Они не просто радуют глаз, но еще и помогают науке. Как именно? Узнаешь в нашем видео.
В Москве, в Государственном музее Востока, открылась выставка "Сказания и легенды. Удивительные растения".
На выставке представлены работы живописцев Таджикистана - Владимира Боборыкина и Зухура Хабибуллаева. Они не просто радуют глаз, но еще и помогают науке. Как именно? Узнаешь в нашем видео.
Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с родными и близкими боксера Муроджона Ахмадалиева, чтобы узнать, как они болеют за спортсмена и какие эмоции испытывают, когда он на ринге. Это душевное видео не оставит равнодушным даже далекого от спорта человека.
Ректор УГМУ Ольга Ковтун встретилась с вице премьер-министром Узбекистана, министром здравоохранения республики и хокимом Наманганской области.
В столице Латвии ввели режим ЧС. Мусорный кризис вылился в протестные акции. Люди принесли плакаты "Нет монополии" к зданию Думы.
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию одной из угроз космическому потенциалу Вашингтона наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
В РФ разработан законопроект, согласно которому, в ряде отраслей экономики будет ограничена доля мигрантов.
Узбекистанец прошел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, что дает ему право участвовать в предстоящей Олимпиаде.
Военные провели состязания по мини-футболу, армейскому гиревому рывку и перетягиванию каната. Команда Узбекистана заняла второе место в футбольном турнире и четвертое - в гиревом рывке.