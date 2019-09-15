Силач поднял почти 4 тонны за 4,5 минуты - видео

Недюжинную силу показал Евгений Назаревич: на глазах у тысячи зрителей он 75 раз подряд поднял гирю весом 50 килограмм. На это спортсмену потребовалось всего 4,5 минуты, а снаряд ни разу не опустился на землю.

Евгений Назаревич – 38-летний спортсмен из Гродно, который последние 11 лет профессионально занимается гиревым спортом и смог достичь высоких результатов. Во время празднования 891-летия Гродно спортсмен решил попробовать снова установить мировой рекорд: 75 раз поднять гирю весом 50 кило менее чем за 4 минуты 18 секунд.

Рекорд был установлен самим же Евгением Назаревичем. В нынешнем году он уже дважды улучшал свой результат. В первый раз он 75 раз поднял гирю весом 50 кило за 5 минут и 46 секунд на празднике в Щучине в начале нынешнего года. Во время выступления на "Славянском базаре" в Витебске он улучшил время до 4 минут и 46 секунд, а недавно – до 4 минут и 18 секунд.

Как это было, смотрите на видео Sputnik Беларусь.