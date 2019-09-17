Учения Rapid Trident-2019: НАТО пытается устрашить воображаемого врага – видео

На Украине стартовали учения НАТО Rapid Trident-2019. В маневрах участвуют более трех тысяч военнослужащих.

Представители 14 стран, в том числе Украины, США, Грузии, Литвы, Польши, Молдовы, отрабатывают во Львовской области противодействие вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Но характер у маневров, как всегда, антироссийский.

На Украине считают, что Rapid Trident-2019 — это полноценный ответ на широкомасштабные учения "Центр-2019", которые проходят в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Однако участники "Центр-2019" отрабатывают борьбу с терроризмом, а НАТО и партнеры — в очередной раз собираются противостоять мнимой российской угрозе, которой продолжают запугивать граждан своих стран.

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