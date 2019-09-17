Сила - в единстве: в Узбекистане стартовали учения "Центр-2019"

Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отработают решение учебно-боевых задач на полигоне в Наманганской области. Во вторник состоялась церемония открытия, а сами маневры продлятся до 21 сентября.

На полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019". Таджикская делегация прибыла в Узбекистан накануне.

Торжественная церемония открытия этого этапа учений состоялась 17 сентября. Под звуки государственных гимнов были подняты государственные флаги двух стран, а военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу.

Первый заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Генштаба вооруженных сил генерал-майор Павел Эргашев подчеркнул, что такие масштабные совместные мероприятия укрепляют военные отношения между государствами и повышают боевую подготовку личного состава.

Представитель Таджикистана, первый заместитель командующего сухопутными войсками генерал-майор Охунзода Ихтиер Неъматулло поблагодарил узбекских коллег за радушный прием и заметил, что военные маневры еще больше сплотят братские народы и позволят отработать ключевые навыки оборонительных действий.

В Наманганской области военным Узбекистана и Таджикистана предстоит отразить нападение условных террористов.

На втором этапе учений "Центр-2019" контингенты двух государств подключатся к общим маневрам на территории Российской Федерации.

Церемонию старта учений смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.