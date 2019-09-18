Точно в цель: стрельбы С-300 и С-400 на полигоне "Ашулук" – видео

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 продемонстрировали боевую мощь на международных учениях "Центр-2019", которые проходят в Астраханской области. Как это было, смотрите в видео Sputnik.

На полигоне "Ашулук" войска противоракетной обороны (ПВО) успешно отразили нападение условного противника. Они перехватили свыше 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Российские ЗРК С-300 и С-400 востребованы за рубежом и находятся на вооружении у нескольких государств, в том числе в Сирии, Индии и Китае.

Ранее завершился второй этап поставок компонентов С-400 в Турцию, а на днях президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии комплексы С-300 для защиты объектов инфраструктуры страны.

Учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.