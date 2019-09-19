От больницы до подиума: особенная девушка поборется за титул самой красивой кыргызстанки

В этом году в конкурсе "Мисс Кыргызстан-2019" участвует девушка, которая еще год назад не могла представить, что решится на такой шаг.

В подростковом возрасте врачи поставили Ангелине Гараниной диагноз — остеосаркома. Единственным способом победить страшную болезнь была ампутация ноги. С тех пор девушка передвигается на биомеханическом протезе.

Получив в этом году предложение об участии в конкурсе, Ангелина взвесила все "за" и "против" и согласилась. Несмотря на сложности, она, как и остальные участницы, ходит на занятия, где претенденток на титул обучают мастерству ходьбы по подиуму, позированию перед камерой и другим азам модельного искусства.

"Если бы мне сказали, что я буду участвовать в таком конкурсе, например, год или два назад, я бы не поверила, — поделилась Ангелина. — Это было какой-то несбыточной мечтой. Самое сложное в моей жизни уже прошло. Этот конкурс для меня… Он доставляет мне удовольствие, мне нравится общаться с девочками, приходить на съемки".

Подробности смотрите в видео Sputnik Кыргызстан.