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Таланты на экспорт: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Туракургане продолжается модернизация футбольной Академии Одила Ахмедова, в которой занимаются дети в возрасте до 12 лет. У футбольной школы уже появились филиалы в столице и других регионах республики.

Известный узбекский футболист, капитан национальной сборной и игрок шанхайского клуба "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов на своей малой родине. в Туракургане, открыл Академию футбола.

В отличие от клубных школ, которые воспитывают футболистов для собственных команд, Акадеимя в Наманганской области изначально нацелена на подготовку будущих легионеров.

"Наша стратегия такова, что мы бесплатно обучаем талантливых ребят, а если ими заинтересуются зарубежные клубы, то мы отпускаем их туда играть. Набравшись опыта в ведущих чемпионатах, прежде всего европейских, они потом будут приносить прибыль и Академии, и стране - выступая, к примеру, за национальную сборную. Глобальные наши планы - подготовить кадры для узбекской сборной, чтобы она пробилась на чемпионат мира по футболу", — пояснил генеральный менеджер Академии Одила Ахмедова Нодирхужа Юлдашев. 

© Instagram
Футбольная академия в Намангане получила имя Одила Ахмедова
Он добавил, что эта футбольная школа сотрудничает с одним из итальянских клубов не просто на правах франшизы, а в качестве полноценных партнеров по подготовки игроков.

После завершения строительства общежития Академия сможет принять до 70 детей, а при необходимости и увеличить число воспитанников.

Как проходят тренировки, в каких условиях будут жить юные футболисты и кем они мечтают стать в будущем, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
Одил Ахмедов, Футбол, Узбекистан



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