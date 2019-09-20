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Путина и Жээнбекова на учениях угостили вкусным хлебом и рассмешили анекдотом – видео

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Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков отведали хлеба, испеченного в полевой хлебопекарне на полигоне "Донгуз" Оренбургской области. Там проходила завершающая часть международных учений "Центр-2019".

Для глав государств накрыли стол: здесь были и пироги, и каравай, и "правильный", по словам Путина, чай — из самовара, с чабрецом.

За трапезой президенты послушали анекдот про полевую кухню.

"Командующий войсками округа прибывает в гарнизонную столовую с проверкой. Смотрит — там плохо кормят. "Где ваш повар? Ко мне его!". Вызывают худющего. Командующий говорит: "Сам не ешь и людей не кормишь?", — рассказал один из генералов. 

После трапезы Путин и Жээнбеков поблагодарили каждого из пекарей за угощение и пожали им руки.

Теги:
полевая кухня, Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин, хлебобулочные изделия, военные учения



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