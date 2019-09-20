Путин и Жээнбеков понаблюдали за масштабными учениями под Оренбургом – видео

Масштабные международные учения "Центр-2019" подошли к концу. Финальный и самый важных этап прошел на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.

Президент России Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область поздно ночью, а рано утром в камуфляжной куртке уже шел по полигону "Донгуз".

Посмотреть на отработку маневров российский лидер пригласил своего коллегу из Кыргызстана — Сооронбая Жээнбекова.

Они вместе следили за происходящим из командно-наблюдательного пункта. В основу учений лег опыт боевых действий в Сирии. Военные из разных стран совместно отразили наступление условного противника.

Жээнбеков поблагодарил Путина за приглашение на учения "Центр-2019".

"Я сегодня посмотрел эти учения, и это вызвало такую радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами", — сказал он.

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