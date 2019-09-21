ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Узбекистанцы в финале чемпионата мира по боксу – 2019

В Екатеринбурге завершается чемпионат мира по боксу. Сегодня на ринг выйдут четверо узбекистанцев — Шахобиддин Зоиров, Миразизбек Мирзамахмудов, Дильшодбек Рузметов и Баходир Джалолов.

Всего до финала дошли четверо узбекистанцев, трое россиян, двое кубинцев и столько же казахстанцев, по одному представителю Индии, США, Великобритании, Филиппин, Эквадора.

За "золото" чемпионата мира по боксу от Узбекистана будут бороться Шахобиддин Зоиров (до 52 кг), Миразизбек Мирзамахмудов (до 57 кг), Дильшодбек Рузметов (до 81 кг) и Баходир Джалолов (+91 кг). Выступающий в категории до 69 кг Бобоусмон Батуров уступил сопернику из Великобритании и завоевал бронзу.

Смотрите прямую трансляцию соревнований.