Встреча триумфаторов, или Почему Ташкент не спал этой ночью - видео

Узбекские боксеры, победившие в общекомандном зачете на чемпионате мира в России, вернулись на Родину. Такой встречи, пожалуй, даже они не ожидали.

Сборная Узбекистана по боксу завоевала в Екатеринбурге пять наград: три из них высшей пробы и еще одно "серебро" и "бронзу".

Несмотря на похолодание и поздний рейс, который еще и задержали почти на два часа, встречать победителей мирового первенства пришли сотни болельщиков.

Спортсменам устроили настоящую овацию, импровизированный концерт и триумфальную поездку по городу на двухэтажном автобусе.

Столица сегодня не спала - на улицах еще долго слышались восторженные крики "Узбекистан!".

Как встречали спортивных героев, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.