Встреча триумфаторов, или Почему Ташкент не спал этой ночью - видео

Сборная Узбекистана по боксу завоевала в Екатеринбурге пять наград: три из них высшей пробы и еще одно "серебро" и "бронзу".
Несмотря на похолодание и поздний рейс, который еще и задержали почти на два часа, встречать победителей мирового первенства пришли сотни болельщиков.
Спортсменам устроили настоящую овацию, импровизированный концерт и триумфальную поездку по городу на двухэтажном автобусе.
Столица сегодня не спала - на улицах еще долго слышались восторженные крики "Узбекистан!".
Как встречали спортивных героев, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.