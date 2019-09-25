Выступление Кирилла Вышинского в Совете Федерации – прямая трансляция

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сегодня выступит в Совете Федерации РФ по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Ожидается, что журналист выскажется по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Напомним, журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский суд арестовал журналиста. На заседании он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Президент России назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.