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Выступление Кирилла Вышинского в Совете Федерации – прямая трансляция

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (54)
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сегодня выступит в Совете Федерации РФ по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Ожидается, что журналист выскажется по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

К. Вышинский в зале суда
© Sputnik / Стрингер
Вышинский: не готов платить за свободу какими-либо компромиссами
В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Напомним, журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский суд арестовал журналиста. На заседании он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Президент России назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (54)



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