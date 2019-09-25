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Бандеровское промывание мозгов: украинские школьники играют в нацистов – видео

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© Ruptly .

На Украине школьников привели в лес, где предложили им игру: на время стать бойцами Украинской повстанческой армии*. 

В годы Великой Отечественной войны УПА* сотрудничала с нацистами и участвовала в холокосте. Однако в школьных учебниках об этом не пишут: здесь повстанцы — герои, которые сражаются с советским режимом.

© Sputnik
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На кадрах видео — и подростки, и дети помладше, мальчики и девочки. Некоторые одеты в камуфляжную форму. Над юными головами развеваются два флага — сине-желтый украинский и красно-черный — УПА*. Вожатые с улыбкой раздают школьникам задания.

"Наша задача - рассказать детям, как было на самом деле, кто такие УПА* и за что они боролись", — сказал один из организаторов лагеря Виталий Онищук.

Впрочем, то, как было на самом деле, дети не узнают. На Украине, как и в странах Балтии, выбрали путь обеления нацистов.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России экстремистская организация.

Теги:
Видео, дети, Украина, нацизм



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