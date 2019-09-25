Бандеровское промывание мозгов: украинские школьники играют в нацистов – видео

В годы Великой Отечественной войны УПА* сотрудничала с нацистами и участвовала в холокосте. Однако в школьных учебниках об этом не пишут: здесь повстанцы — герои, которые сражаются с советским режимом.
"Наша задача - рассказать детям, как было на самом деле, кто такие УПА* и за что они боролись", — сказал один из организаторов лагеря Виталий Онищук.
Впрочем, то, как было на самом деле, дети не узнают. На Украине, как и в странах Балтии, выбрали путь обеления нацистов.
* Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России экстремистская организация.