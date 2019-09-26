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Вытащил из огня: дагестанец спас жизнь незнакомке – видео

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© Ruptly .

В Нижневартовске дагестанец Али Омаров спас девушку и стал настоящим героем для сотен людей. Однако сам он таковым себя не считает.

Мужчина случайно оказался рядом с домом, в котором начался пожар. Из квартиры на пятом этаже валили клубы черного дыма. Девушка, отрезанная огнем, кричала в форточку, просила о помощи. 

Али Омаров быстро поднялся этажом выше и высунулся в окно.

"Руки у меня дрожали из-за того, что эта девушка — я слышал, как она кричит. Было очень трудно, потому что она периодически теряла сознание. Как-то она чуть зацепилась, и я ее вытащил", — рассказал Омаров.

Сейчас девушка в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Смотрите видео, от которого перехватывает дыхание!

Теги:
Видео, пожар, Россия, мужчина, женщина, спасение



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