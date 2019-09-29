Легенда театра и кино: памяти режиссера Марка Захарова

Марк Захаров - бессменный руководитель театра имени Ленинского комсомола с 1973 года. За свою долгую и богатую творческую жизнь он поставил десятки спектаклей, среди которых культовая рок-опера "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Вишневый сад" и другие.
Народный артист СССР может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Точная дата и место прощания с режиссером еще не определены.
Архивные кадры и сцены из лучших фильмов Марка Захарова смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.