Легенда театра и кино: памяти режиссера Марка Захарова

Выдающийся советский и российский режиссер Марк Анатольевич Захаров скончался в больнице после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Марк Захаров - бессменный руководитель театра имени Ленинского комсомола с 1973 года. За свою долгую и богатую творческую жизнь он поставил десятки спектаклей, среди которых культовая рок-опера "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Вишневый сад" и другие.

Среди киноработ Захарова в золотой фонд вошли "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо".

Народный артист СССР может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Точная дата и место прощания с режиссером еще не определены.

Архивные кадры и сцены из лучших фильмов Марка Захарова смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.