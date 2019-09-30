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Восстановленное сердце: в Сирии продолжается реконструкция

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Представители масс-медиа посетили Алеппо по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы.

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии.

В пятницу, 27 сентября, представители средств массовой информации посетили город по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы. 

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Пресс-служба президента Узбекистана
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На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также цитадель, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.

Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.

Теги:
реставрация, Алеппо, Сирия



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