Восстановленное сердце: в Сирии продолжается реконструкция

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии.

В пятницу, 27 сентября, представители средств массовой информации посетили город по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы.

На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также цитадель, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.

Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.