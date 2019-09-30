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Выборы под огнем: как Афганистан голосовал за свое будущее — видео

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© Ruptly .

В субботу, 28 сентября, в Афганистане проходили президентские выборы. Ситуация в стране в день голосования была напряженной, но силовики и сотрудники избиркомов смогли организовать волеизъявление граждан.

На пост главы государства претендуют 15 кандидатов. включая действующего президента Ашрафа Гани, а также премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы. Именно эти два политика пока лидируют. Однако окончательные итоги голосования будут озвучены позднее.

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, по всей стране прокатилась волна терактов и нападений на избирательные участки. Всего за день было зафиксировано 113 террористических атак, в которых погибли более 30 афганцев. Ответственность за более чем половину нападений взяли на себя представители движения "Талибан" (организация признана в РФ и ряде других стран террористической и ее деятельность запрещена — ред.), которые изначально заявляли о намерениях сорвать выборы.

© Sputnik / Сайед Али
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Подсчет голосов продолжается. От результата этой президентской кампании зависит не только будущее Афганистана, но и стабильность всего центральноазиатского региона.

Как проходило голосование, какие меры безопасности были предприняты и что пережили избиратели, пострадавшие от атак террористов, смотрите в видеосюжете Sputnik.

Теги:
Центральная Азия, Мухаммад Ашраф Гани, выборы, Афганистан



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