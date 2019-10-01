Фото с президентом России: Путин вызвал ажиотаж в аэропорту Парижа – видео

Работники аэропорта Шарль-де-Голль выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер прилетал в Париж, чтобы проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком. После церемонии в церкви Сен-Сюльпис он несколько минут поговорил с президентом страны Эммануэлем Макроном, после чего уехал в аэропорт.

Однако улетел Путин не сразу. Сначала с ним прямо около самолета попросили сделать снимок работники аэропорта, затем подошли полицейские. Как прошла фотосессия, смотрите на видео Sputnik.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 годы, а также 18 лет был мэром Парижа.

Политика похоронили на кладбище Монпарнас во французской столице рядом с его старшей дочерью Лоранс, которой не стало в 2016-м.