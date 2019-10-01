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Ваше искусство объединяет народы: Матвиенко о Русском драмтеатре в Ташкенте

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Пресс-служба СФ РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе государственного визита в Узбекистан приняла участие в открытии юбилейного 85-го сезона Государственного академического русского драматического театра. Она отметила вклад искусства в укрепление дружбы народов.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла с государственным визитом в Узбекистан. Вместе со своей узбекской коллегой - главой Сената Олий Мажлис Танзилой Нарбаевой, она посетила Государственный академический русский драматический театр, который в этом году открывает свой юбилейный сезон.

Выступление председателя СФ РФ Валентины Матвиенко в Государственном русском драматическом театре
© Пресс-служба СФ РФ
Матвиенко поблагодарила Мирзиёева за бережное отношение к русскому языку
В воем выступлении председатель СФ поблагодарила труппу театра за вклад в укрепление российско-узбекских отношений, а также за бережное отношение к русскому языку.

По словам Валентины Матвиенко, театр сегодня выполняет не только развлекательную, но, прежде всего, культурологическую и воспитательную функции, помогает продвижению русского и национального узбекского искусства.

Выступление спикера Верхней палаты российского парламента смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан




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