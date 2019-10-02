Глава "Узбеккино" вручил Мединскому шикарный подарок

Неделя узбекского кино в Москве продлится до 5 октября. В Центральном доме кинематографистов зрителям представят 10 художественных и четыре документальных фильма. Вход на все кинопоказы свободный.

Министр культуры России Владимир Мединский получил из рук гендиректора "Узбеккино" Фирдавса Абдухаликова книгу - сборник "Культурное наследие Узбекистана в рукописях мира" во время торжественного открытия Недели узбекского кино в России. Церемония состоялась в посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В России любят и ценят древнюю и современную культуру Узбекистана, и мы стараемся как можно чаще проводить подобные мероприятия. Мне кажется, самым главным станет, если по итогам этой Недели мы выйдем на производство совместных фильмов, как это было и раньше. У нас одна история с узбекским кинематографом, одно настоящее, и я абсолютно уверен, что у нас одно будущее", - отметил глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

На открытие Недели узбекского кино в диппредставительство республики съехался весь бомонд российской киноиндустрии: главы крупных кинокомпаний, кинокритики и актеры. Гостей встречали под звуки карнаев и сурнаев узбекские девушки в национальных нарядах.

Собравшимся в посольстве показали кадры узбекской кинохроники, а также отрывки из современных фильмов узбекских режиссеров.

Изюминкой вечера стало подписание меморандумов о совместном кинопроизводстве между "Узбекикино" и российскими кинокомпаниями. В скором времени Россия и Узбекистан приступят к съемкам сразу четырех фильмов: "Ташкент-66", " Ходжа Насреддин", "Подарок феи" и "Барон-2".

Неделя узбекского кино в Москве: даты, место и фильмы >>

Неделя узбекского кино в Москве продлится до 5 октября. В Центральном доме кинематографистов зрителям представят 10 художественных и четыре документальных фильма. Вход на все кинопоказы свободный.